- Politistii de frontiera finlandezi au dezvaluit vineri traseul santierului viitoarei cortine de fier care va acoperi o parte din imensa sa granita de 1.340 de kilometri cu Rusia, o consecinta a razboiului din Ucraina, comenteaza AFP.

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a avertizat Suedia ca „exercitarea de presiuni” asupra parlamentarilor maghiari nu va ajuta procesul de aderare a Stockholmului la NATO, potrivit unei comunicat guvernamental publicate joi, citat de CNN . Szijjarto a facut acest comentariu in timp…

- Parlamentul Ungariei, dominat de formatiunea premierului nationalist Viktor Orban, a aprobat luni proiectul de lege care permite aderarea Finlandei la NATO odata ce aplicatia acesteia va fi ratificata de toate cele 30 de tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.…

- Vineri, polițiștii ucraineni de frontiera au reținut un preot care avea legaturi stranse cu Rusia. „Un alt parinte nesfant”, a anunțat Serviciului de Stat al Graniceri din Ucraina pe pagina oficiala de Facebook. Oficialii ucraineni nu au dezvaluit in ce punct de trecere a fost depistat acesta. Preotul…

- Finlanda a inceput marti constructia noului gard metalic pe o lungime de 200 km din granita sa cu Rusia, o decizie luata dupa ce aceasta a invadat Ucraina, a anuntat marti Paza finladeza de Frontiera, transmite AFP.

- "Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in acelasi timp este o perspectiva pe termen lung", a afirmat Jens Stoltenberg in cadrul unei vizite in Finlanda, facand apel la construirea unui "cadru" pentru a evita orice noua invazie pe viitor.Intrarea Ucrainei in NATO este…