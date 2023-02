Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile parlamentare din Finlanda au transmis vineri ca ar putea ratifica tratatul fondator al NATO, un pas esential prin care Helsinki ar avansa in drumul spre aderarea la Alianta Nord-Atlantica si ar lasa in urma Suedia vecina, relateaza Reuters.

- Finlanda ar trebui sa adere la NATO fara Suedia, potrivit șefului diplomației din aceasta țara, dupa protestul din weekendul trecut, cand manifestanți din Stockholm au ars Coranul in fața Ambasadei Turce, scrie Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat luni atitudinea presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care ameninta ca va bloca aderarea la NATO a Suediei dupa ce un extremist a ars un exemplar din Coran sambata la Stockholm. Intr-un interviu acordat televiziunii germane Die Welt, transcris…

- Suedia si Finlanda trebuie sa deporteze sau extradeze in Turcia pana la 130 de ‘teroristi’ inainte ca parlamentul de la Ankara sa le aprobe cererile de aderare la NATO, a transmis presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters. Turcia afirma ca Suedia, in special, trebuie sa adopte o atitudine…

- Guvernul suedez nu va extrada patru persoane cautate de Turcia, despre care sustine ca sunt in legatura cu un cleric din SUA pe care il acuza de tentativa de lovitura de stat in 2016, a informat joi agentia de stiri TT, fara a cita surse, relateaza Reuters. Cererile de extradare au fost facute in 2019…

- Washingtonul a aprobat vanzarea a peste 80 de rachete de precizie Finlandei pentru un total de 323 de milioane de dolari. Despre aceasta a anuntat luni, 28 noimebrie, Departamentul de Stat, in contextul in care aceasta tara traditional nealiniata se pregateste sa adere la NATO, scrie AFP și Agerpres.…