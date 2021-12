Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca se afla printre orașele mari din Romania care atrag investiții totale de peste doua miliarde de euro in noi proiecte imobiliare in derulare sau care urmeaza sa fie demarate in perioada imediat urmatoare.

- Uniunea Europeana investeste peste 1,1 miliarde de euro in sapte proiecte inovatoare de mare anvergura in Belgia, Italia, Finlanda, Franta, Tarile de Jos, Norvegia, Spania si Suedia, in cadrul Fondului pentru inovare, potrivit Agerpres. Granturile vor sprijini proiectele care vizeaza introducerea…

- Google Play a avut intotdeauna o reticența fața de aplicațiile de pariuri și jocuri de noroc, insa in ultima perioada compania s-a mai destins. Un factor important l-a avut pandemia generata de Covid19 in sensul in care populația a fost nevoita sa stea in casa și in majoritatea parților lumii cazinourile…

- Un Centenar Saint-Saens, cu dirijorul Emil Visenescu si violoncelistul Ionut Voinea, va avea loc la Filarmonica Oltenia.Concertul de vineri, 29 octombrie, ora 19.00, sta sub semnul luptei eliberatoare, al optimismului si lirismului, prin atmosfera degajata de cele trei lucrari din program:Ludwig van…

- Romania va putea solicita prefinanțarea de 13% din bugetul total de 29,1 miliarde de euro, adica un avans de 3,7 miliarde de euro.In aceeași zi, se vor mai aproba planurile de relansare ale Estoniei (969 milioane de euro) și Finlandei (2,1 miliarde de euro), bazate numai pe subvenții.Președinta Comisiei…

- Zilele trecute s-a aflat ca Narcisa Suciu are un nou proiect in Romania , chiar daca e stabilita in Finlanda de 10 ani de zile. Este vorba despre prima ei carte, una interactiva intitulata „Mama, povestește-mi despre tine”. Conform bookzone.ro , acest proiect s-a nascut din dorința Narcisei Suciu de…

- ​ Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 407 locuri de munca vacante, la data de 04 octombrie 2021, dupa cum urmeaza: 1) Finlanda – 43 locuri de munca vacante: operatori procesare carne; operatori confecționeri maști sanitare; operatori…

- O grupa infracționala specializata in acțiuni de spalare de bani și fraude informatice a fost destructurata recen de polițiștii romani, fiind efectuate mai multe perchezitii pe raza mai multor județe. Acțiunea a vizat completarea probatoriului intr-o cauza penala in care este cercetata o grupare de…