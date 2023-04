Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca marti se va oficializa aderarea Finlandei la NATO. „Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care va deveni cel de-al 31-lea membru al NATO. Vom ridica steagul Finlandei pentru prima data aici, la sediul NATO”, a declarat Stoltenberg. Finlanda ridica […] The post Finlanda, cu 1340 km de granita cu Rusia, a intrat in NATO! Suedia mai asteapta. Tensiuni in Alianta first appeared on Ziarul National .