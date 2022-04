Finlanda, care se pregătește de intrarea în NATO, face mișto de mișcările trupelor ruse din apropierea graniței comune Finlanda, care se pregatește de aderarea la alianța NATO a pregatit imagini pentru trupele rusești care desfașoara mișcari in apropierea granițelor sale. Videoclipul conține indicații pentru „fermierii” care au nevoie de indicații pentru a tracta tancurile rusești, aluzie la numeroasele imagini aparute in spațiul public cu fermierii ucraineni care fac același lucru. Exista tractoare care […] The post Finlanda, care se pregatește de intrarea in NATO, face mișto de mișcarile trupelor ruse din apropierea graniței comune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

