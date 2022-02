Stiri pe aceeasi tema

- Doi jurnalisti danezi au fost raniti in tiruri, sambata, in nord-estul Ucrainei, insa viata nu le este in pericol, relateaza AFP. Jurnalistul Stefan Weichert si fotograful Emil Filtenborg Mikkelsen au fost raniti prin impuscare in timp ce realizau un reportaj pentru un ziar danez in apropierea orasului…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat stare de urgența, potrivit agenției de presa Reuters, transmite BBC. Gitanas Nauseda spune ca intenționeaza sa trimita armata sa apere granițele ca raspuns la „posibilele tulburari și provocari din cauza forțelor militare mari adunate in Rusia și Belarus”.…

- Numarul cetatenilor ucraineni, care isi stabilesc domiciliul in comuna Varfu Campului, din judetul Botosani, creste considerabil pe fondul tensiunilor de la granita dintre Ucraina si Rusia. Comuna Varfu Campului e amplasata langa granița cu Ucraina, la 30 km de Vama Siret, și este practic la jumatatea…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Moscova vrea relatii ”respectuoase” cu Washingtonul, declara, duminica, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care subliniaza ca pentru Rusia este important sa obtina garantii concrete ale securitatii ruse, relateaza AFP. ”Noi vrem bune relatii, echitabile, de respect reciproc si egale cu Statele…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost puși in alerta pentru o posibila detașare in Estul Europei, avand in vedere ca trupele rusești sunt comasate la granița Ucrainei, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, potrivit CNN. “Numarul trupelor pe care secretarul Apararii le-a plasat…

- UE spera in continuare sa-l convinga prin dialog pe presedntele rus Vadimir Putin sa renunte la o eventuala invazie a Ucrainei, insa au inceput vineri sa pregateasca sanctuni ”grele” impotriva Moscovei, pentru a-l ”descuraja” si pentru a-si afirma credibilitatea in fata aliatilor lor americani, relateaza…