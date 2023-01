Stiri pe aceeasi tema

- Columbia și gruparea rebela Armata de Eliberare Naționala (ELN) au anunțat sambata ca vor relua in Mexic, luna viitoare, discuțiile de pace, depașind un impas recent, dupa ce, recent, guvernul a declarat și apoi a anulat un acord bilateral de incetare a focului, scrie Rador. Fii la curent…

- Șeful de la Pentagon, Lloyd Austin, a declarat miercuri: „ca ne „indoim serios” ca ar avea loc invazia iminenta a Taiwanului”. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri (11 ianuarie) ca se indoiește serios de faptul ca intensificarea activitaților militare chineze in apropierea…

- Recent, la Sao Paulo, a avut loc campionatul mondial chinologic la care au participat 4.500 de caini din toata lumea. Din Brazilia, Luna, un Kaninchen Dachshund Longhair (Teckel iepurar cu par lung, in traducere), s-a intors la Pitești cu titlul de campioana mondiala la frumusețe. Nascuta in Finlanda,…

- Sportivii sectiei de patina viteza a CSM Ploiesti au participat, in ultimul weekend, la prima Cupa Mondiala de Juniori din acest an, desfasurata la Seinajoki, in Finlanda. Rezultatele celor trei baieti pregatiti de Marius Bacila au fost promitatoare, cele mai bune performante apartinandu-i lui Eduard…

- Inflația din Romania se situeaza peste media UE cu 2,5%. Diferența poate fi explicata prin majorarea prețurilor la energie și alimente. Cele mai importante componente ale inflației sunt energia și alimentele, atat in Romania, cat și in UE.INFLAȚIA DIN EUROPA IN SEPTEMBRIE Estonia 24,1% Lituania 22,5% Letonia…

- Iarna s-ar putea intoarce impotriva rusilor: armata ucraineana primeste ajutor masiv pentru a-si continua ofensiva si pe vreme foarte rece. Anotimpul rece a tinut, adesea, cu Rusia, asa cum s-a intamplat in 1812, cand Napoleon si-a pierdut armata in campania de iarna, sau in iarna dintre 1942 si 1943,…

- La data de 10 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au actionat pentru prevenirea si combaterea traficului international de vehicule. In posesia unui barbat de 37 de ani, din comuna Cleja a fost identificat un autovehicul urmarit de autoritatile judiciare din Germania,…

- Premierii finlandez, suedez, norvegian si islandez s-au angajat marti sa ajute Ucraina si Republica Moldova sa-si asigure aprovizionarea cu gaze in timpul iernii, relateaza agentia EFE. ”Trebuie sa asiguram gaz Ucrainei pentru a putea trece iarna. Este un lucru pe care toti trebuie sa-l sprijinim”,…