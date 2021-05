Stiri pe aceeasi tema

- Compania Mastercard a realizat un studiu in 19 tari cu privire la cele mai populare mancaruri de carantina si cum am gatit pe timp de pandemie, scrie Magyar Nemzet, citata de Rador. Din studiu rezulta ca maghiarii au preferat placintele in timp ce romanii au pus la loc de cinste mamaliga, scrie g4media.ro.…

- „Am avut o discutie cu ministrii referitor la PNRR. Este momentul sa acceleram lucrurile. Avem cateva detalii de pus la punct. Sunt sigur ca vom avea un PNRR care sa reprezinte interesele Romaniei de dezvoltare in perioada urmatoare. Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele…

- Acesta a participat joi la conferinta de presa organizata de EFdeN si Energy Endeavour Foundation (EEF), in cadrul careia s-a anuntat oficial calificarea Bucurestiului ca oras gazda a Solar Decathlon Europe 2023, olimpiada internationala a caselor solare. Solar Decathlon este cea mai importanta competitie…

- TBI Bank, creditorul phygital cu cea mai rapida creștere din Europa de Sud-Est, cu operațiuni principale in Bulgaria și Romania și operațiuni bancare in Germania, Suedia, Danemarca și Polonia, intra acum pe piața din Lituania. Acest pas face parte din strategia ampla de business a TBI de a-și extinde…

- Cu privire la lotul ABV 5300 de 1,6 milioane de doze de vaccin distribuite in 17 tari din Uniunea Europeana Lituania, Estonia, Luxemburg, Letonia, Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Grecia, Suedia,Olanda, Polonia, Spania, Franta, Islanda , pentru care anumite state au luat decizia de a suspenda…

- Aproximativ 47% din cetatenii Uniunii Europene, cu varsta intre 16 si 74 de ani, au obtinut anul trecut informatii de pe site-urile autoritatilor publice, o crestere semnificativa fata de 2008 (plus 33%), iar cel mai scazut procent de cetateni care au folosit site-urile autoritatilor publice pentru…

- Circa 47% din cetațenii Uniunii Europene, cu varsta intre 16 și 74 de ani, au obținut anul trecut informații de pe site-urile autoritaților publice, iar cel mai mic procent (10%) s-a inregistrat in Romania, informeaza Agerpres , care citeaza datele publicate sambata de Eurostat. Creșterea la nivel european…

- ​Nationala României începe anul pe locul 37 în clasamentul dat publicitatii, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), aceeasi pozitie pe care a încheiat 2020. În ierarhie s-au înregistrat putine schimbari, iar în top 30 niciuna, informeaza Agerpres.Germania,…