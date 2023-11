Finlanda acuză Rusia că trimite solicitanții de azil către granița sa Finlanda a acuzat marti Rusia ca indruma solicitantii de azil catre granita sa si a declarat ca va lua masurile necesare pentru a preveni un aflux masiv de imigranti si pentru a-si proteja securitatea nationala, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Premierul conservator Petteri Orpo a declarat intr-o conferinta de presa ca Rusia si-a schimbat tactica, permitand accesul persoanelor la granita fara documentele de calatorie necesare.„Este clar ca aceste persoane sunt ajutate si sunt, de asemenea, escortate sau transportate la granita de catre politistii de frontiera", a declarat Orpo, care face parte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

