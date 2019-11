Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala sub 21 de ani a Romaniei conduce reprezentativa similara a Finlandei, la pauza, scor 3-1, in meciul din preliminariile EURO 2021 care se disputa pe Stadionul "Anghel Iordanescu", din Voluntari.Finlandezii au deschis scorul dupa doar trei minute, prin mijlocașul Kaan Kairinen,…

- Echipa naționala de fotbal a Turciei a obținut calificarea matematica la Campionatul European din 2020, joi seara, dupa ce a remizat cu Islanda, la Istanbul, scor 0-0, in penultima runda din grupa H a preliminariilor.Turcia avea nevoie de un singur punct in penultimul meci din campania de…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, luni, ca Finlanda nu este o contracandidata la calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2021, dar este o formatie care poate incurca pe oricine din grupa. "Eu si staff-ul suntem pregatiti, speram sa fie…

- Nationala U19, pregatita de Laurentiu Rosu, a remizat, scor 1-1, cu Serbia, in primul joc din grupa de calificare pentru Campionatul European 2020, rezervat jucatorilor nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001, potrivit news.roSarbii au deschis scorul in minutul 32 prin Pavlovic, iar tricolorii…

- Reprezentativa Armeniei a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, selectionata Bosniei, intr-un meci din grupa J de calificare la Campionatul European din 2020, potrivit news.roGolurile invingatorilor au fost marcate de Mkhitaryan ‘3, ’66, Hambartsumyan ’77 si Loncar ‘90+5 (autogol).…

- ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV EURO 2020. Duje Strukan va arbitra partida ROMANIA - MALTA, ajutat de asistenții Goran Perica, Vedran Durak (toți din Croația). PRO TV transmite, duminica, de la ora 19:00, ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. GRUPA F EURO 2020 S-au jucat:…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a reusit sambata prima sa victorie la Campionatul European 2019, 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22) cu Ungaria, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, in Grupa C a competitiei.

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Olanda cu scorul de 3-0 (25-21, 25-18, 25-9), vineri, in Grupa C a Campionatului European de volei feminin 2019.Olanda s-a impus dupa doar 67 de minute de joc.