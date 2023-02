Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a inceput marti constructia noului gard metalic pe o lungime de 200 km din granita sa cu Rusia, o decizie luata dupa ce aceasta a invadat Ucraina, a anuntat marti Paza de Frontiera, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar „pe termen lung”, a declarat marti, 28 februarie, secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in…

- Mai multe state din UE vor sa impuna masuri mult mai dure economiei rusești pentru ca Putin sa nu mai aiba la dispoziție miliarde de dolari pentru a pompa in armata. Douasprezece tari cer Uniunii Europene sa impiedice prin instrumente comerciale ocolirea sanctiunilor impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei,…

- Șase soldați ruși mobilizați au fost uciși luni dimineața intr-o explozie, chiar in adapostul subteran in care locuiau, intr-un sat la cațiva kilometri de granița cu Ucraina, in regiunea Kursk din Rusia, a relatat canalul de Telegram Baza. TASS a confirmat incidentul, citand surse din cadrul serviciilor…

- Furtuna Otto loveste vineri Europa, in special partea nordica a continentului, fiind anuntate rafale de peste 100 km/h in unele zone.Conform meteorologilor furtuna poate sa ajunga inclusiv in Romania, desi tara noastra e pozitionata la limita furtunii. Cert e ca jumatatea nordica a Europei si Marea…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova va fi obligata sa ia masuri la granita sa daca Finlanda va adera la alianta militara NATO, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Finlanda si Suedia au solicitat sa adere la bloc si se afla in prezent in negocieri avansate privind…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se asteapta ca Suedia si Finlanda sa adere oficial la alianta in noul an, a declarat el intr-un interviu de sfarsit de an pentru DPA, citat luni, informeaza AGERPRES . Stoltenberg nu a fost in masura sa spuna cand se va intampla exact acest lucru. Cu toate…

- Șeful guvernului de la Londra, Rishi Sunak, a declarat luni, 19 decembrie, la summit-ul liderilor Forței Expediționare Comune (JEF) din capitala Letoniei, ca orice apel al Rusiei la incetarea focului in Ucraina ar fi „fals” pentru ca va oferi posibilitatea ca forțele Moscovei sa se regrupeze, relateaza…