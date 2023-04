Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a salutat marti aderarea ''istorica'' a Finlandei la NATO si a lansat un apel catre ''toti membrii Aliantei'' sa aprobe si intrarea Suediei, in prezent blocata de Turcia si Ungaria, relateaza AFP.''Este o zi istorica pentru Finlanda si NATO (...). Toate membrele NATO…

- Rusia isi va consolida capacitatea militara in regiunile sale vestica si nord-vestica drept raspuns la aderarea Finlandei la NATO, asteptata pentru marti, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Aleksandr Grusko, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Reactia demnitarului rus survine…

- Finlanda va deveni membra cu drepturi depline al NATO miine, 4 aprilie, la o reuniune a miniștrilor de Externe ai țarilor Alianței, relateaza RBC-Ucraina cu referire la NRK. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat ca aderarea Finlandei la Alianța va fi finalizata miine. Aderarea țarii…

- Turcia a luat decizia de a accepta aderarea Finlandei la NATO, urmand ca aceasta sa fie anunțata oficial vineri in timpul unei vizite a presedintelui finlandez la Ankara, a anunțat guvernul de la Helsinki, miercuri. Totuși, guvernul de la Ankara inca se opune aderarii Suediei, la Alianța Nord-Atlantica.

- Turcia si presedintele sau, Recep Tayyip Erdogan, au luat decizia privind aderarea Finlandei la NATO, care va fi anuntata oficial vineri in timpul unei vizite a presedintelui finlandez, a anuntat Helsinki miercuri, relateaza AFP.

- Parlamentul ungar a amanat joi din nou, pana la sfarsitul lunii martie, dezbaterea si posibilul vot asupra ratificarii aderarii Finlandei si Suediei la NATO, ratificare ce mai ramane sa fie confirmata doar de doua din cele 30 de state membre ale Aliantei, respectiv Turcia si Ungaria, relateaza agentia…

- Grupurile parlamentare din Finlanda au transmis vineri ca ar putea ratifica tratatul fondator al NATO in urmatoarele saptamani, un pas esential prin care Helsinki ar avansa in drumul spre aderarea la Alianta Nord-Atlantica si ar lasa in urma Suedia vecina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Republica Moldova nu este pregatita pentru aderarea la NATO, iar polemicile create in jurul acestui subiect sunt parte a razboiului hibrid, a declarat marti seara ministrul moldovean al Apararii Anatolie Nosatii la un post de televiziune local, in care a tinut sa nuanteze totusi ca apartenenta la…