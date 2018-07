FINCOMBANK NISPORENI TE INVITĂ LA ZIUA UȘILOR DESCHISE! Vrei sa fii parte a marii familii FinComBank și sa afli tot ce te intereseaza despre ofertele bancii? Vara aceasta, cu prilejul aniversarii a 25 de ani de activitate, Agenția FinComBank din Nisporeni iși deschide larg ușile! La 28 iulie și 4 august, locuitorii orașului Nisporeni, de la mic la mare, copii și parinți, sunt așteptați la Agenția FinComBank Nisporeni, pe str. Suveranitații, 15/2, incepand cu ora 09:00 pana la 16:00. De „Ziua Usilor Deschise” FinComBank a pregatit oferte atractive și premii garantate pentru fiecare! „Agenția FinComBank Nisporeni este in continua creștere și devine tot… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

