FinComBank: Cardul, un cadou deosebit sub brad pentru copilul tău In pragul sarbatorilor de iarna, pentru al treilea an consecutiv, am lansat campania „Cardul – un cadou deosebit sub brad pentru copilul tau”, iar, de data aceasta, inspirați de posibilitatea de a oferi elevilor șansa de a deveni posesorii primului card personal din viața, Cardul pentru elevi (7+ ani), și de a primi un cadou nemaipomenit sub brad, am lansat in parteneriat cu Agora un nou episod al emisiunii „Copiii știu mai bine”. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

