Stiri pe aceeasi tema

- Romania mai are la dipozitie mai puțin de o luna pentru a rezolva condițiile necesare deblocarii banilor din a doua transa din PNRR. Sumele sunt blocate din cauza legii avertizorilor de integritate si pentru ca nu s-a gasit o soluție pentru oprirea centralei Rovinari.

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (...) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la…

- Comisia Europeana a trimis Ministerului Finanțelor un prim raspuns la intrebarile formulate de partea romana referitor la aplicarea taxei de solidaritate. Care este reacția de la Bruxelles pentru Romania vizavi de intrebarea „Platește OMV Petrom taxa de solidaritate?”. Bruxelles face lumina in cazul:…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- Deși OMV a declarat deja ca nu va plati in Romania aceasta taxa, Ministerul de Finanțe inca nu a aflat ce trebuie sa faca, cu toate ca decizia UE este data din toamna anului trecut. Așa ca, ministerul va cere lamuriri oficiale de la Comisia Europeana. Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari…

- Clarificarile vizeaza modul in care este calculata aceasta taxa, inclusiv din perspectiva cifrei de afaceri, si ar putea fi decisive in stabilirea pozitiei autoritatilor fiscale in cazul OMV Petrom, companie care a transmis ca nu este obligata sa achite aceasta taxa. Desi solicitarea Ministerului Finantelor…

- Nicolae Ciuca, presedintele PNL, si Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-au intalnit marti pentru a discuta pe tema taxei de solidaritate, dupa ce OMV Petrom a anuntat intr-un comunicat ca nu va plati aceasta taxa in Romania. Specialistii ar fi gasit un artificiu legislativ prin care gigantul austriac…

- Tichetele de sportiv care trebuiau sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2023, dupa ce Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea la finele anului trecut, au fost amanate pentru 2024, prin ordonanța “trenuleț”. Copiii și juniorii legitimați la cluburi sportive abia așteptau acest ajutor oferit de…