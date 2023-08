Stiri pe aceeasi tema

- Nemulțumirile finanțiștilor fața de prevederile proiectului de Ordonanța privind reducerea cheltuielilor bugetare, pregatit de Guvern, continua sa aiba ecouri. „Protestul spontan” de joi, unde zeci de angajați de la Ministerul Finanțelor au ieșit pe holurile instituției conduse de catre Marcel Boloș,…

- 18.000 de salariați ai Fiscului protesteaza azi in toata țara, incepand cu orele 8,30, solidarizandu-se cu protestul de ieri de la Ministerul Finanțelor, pentru a susține revendicarile privind:- Egalizarea salariilor la nivelul maxim in plata pe fiecare funcție, grad profesional și gradație in cadrul…

- Ordonanța de Urgența pentru „disciplina economico-financiara” pregatita de Guvernul Ciolacu și care reduce organigramele instituțiilor și taie anumite beneficii legate de salarizarea bugetarilor este pe cale sa genereze un adevarat cutremur in administrație.Chiar in Ministerul Finanțelor are loc…

- Sindicaliștii de la Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare protesteaza la sediul PNL.Aceștia au legat franzele de gardul sediului PNL din Aleea Modrogan și mesajul ”Ne ”luaț” painea de ”l-a” gura!”. Mesajul este intenționat scris cu greșeli gramaticale pentru a-i ironiza pe liderii politici.…

- Elevi ai Colegiului Economic „Mihail Kogalniceanu” au vizitat sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vrancea cu scopul aprofundarii cunostintelor de fiscalitate dobandite la clasa, cu exemple practice oferite de specialisti ai institutiei. Functionari din cadrul institutiei ce activeaza…

- Eșalonarile contribuabililor suceveni la plata obligațiilor fiscale s-au inmulțit in primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut. Așa indica un raport al Administrației Județene a Finanțelor Publice prezentat astazi in ședința Colegiului Prefectural de adjunctul Ovidiu…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, este de parere ca negocierile pentu noul Guvern se vor finasiza intr-o saptamana si a subliniat ca PNL are 5-6 specialisti care pot ocupa postul de ministru al Finantelor Publice, printre care si el. Heius a precizat, in ceea ce il priveste, ca prefera sa isi continue…

- Vicepreședintele PNL Adrian Cozma, lider al filialei județene Satu Mare, a declarat marti despre negocierile cu PSD pentru formarea noului Guvern ca pentru orice cedare a unui minister, liberalii trebuie sa primeasca dublu inapoi.„Prima optiune pentru PNL este pastrarea protocolului semnat anul trecut…