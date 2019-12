Stiri pe aceeasi tema

- Finanțele vor sa imprumute, astazi, 200 mil. euro, pentru finanțarea dericitului și a datoriei publice Ministerul Finantelor Publice a programat, in data de 6 noiembrie, redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in valoare de 200 milioane euro, potrivit ordinului…

- "Ieri nu ne-am imprumutat noi, pentru ca ieri a fost alt guvern. Eu, ca ministru de Finante, nu mi-am dat acceptul pe niciun fel de operatiune sau tranzactie de acest fel. Probabil ca cineva din ministerul de Finante a incalcat ceea ce trebuia sa respecte", a afirmat marti Teodorovici, inainte de…

- Suma este mai mare cu 115 milioane lei fata de cea programata pentru luna octombrie si va fi destinata refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Pe 21 noiembrie este programata o licitatie pentru certificate de trezorerie cu discont, in valoare de 200 de milioane…

- Valoarea nominala a emisiunii suplimentare a fost de 75 de milioane de lei, iar bancile au transmis oferte in suma de 100 milioane de lei. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in octombrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,995 miliarde de lei, din care 200 milioane de lei…

- Finanțele vor sa imprumute și in octombrie 4 mld. lei, pentru finanțarea datoriei și a deficitului bugetar Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in octombrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,995 miliarde de lei. Din această sumă, 200 milioane de lei vor fi atrași…

- Sumele sunt identice cu cele care au fost programate pentru luna septembrie si vor fi destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Pe 17 septembrie este programata o licitatie pentru certificate de trezorerie cu discont, in valoare de 200 de milioane de lei,…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vrea sa împrumute aproape 4 miliarde lei, în septembrie, potrivit unui document al instituției. Este vorba despre emisiuni de certificate de trezorerie cu discont și obligațiuni de stat de tip benchmark în valoarea nominala de 3,5 miliarde lei, la…

- Finanțele se imprumuta și in septembrie cu 4 mld. lei, pentru a finanța datoria publica și deficitul bugetar Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in septembrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,995 miliarde de lei. Din această sumă, 200 milioane de lei vor fi obținuți…