- Incepand cu 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut urmeaza sa creasca la 2.550 de lei. Așadar, și punctul de amenda ar trebui sa fie mai mare, in contextul in care acesta reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie. Și in 2022, insa, punctul amenda va fi inghețat la nivelul de 145…

- Salariile profesorilor vor fi majorate cu 8% de la 1 ianuarie, dupa ce Ministerul Finanțelor a modificat proiectul de ordonanța care inițial ingheța veniturile cadrelor didactice. Proiectul repus in transparența decizionala a fost completat cu acordarea de la 1 ianuarie 2022 a unei creșteri de 1/4 din…

- Chiar din programul de guvernare știam ca actuala coaliție dorește limitarea aplicarii salariului minim pentru angajați la 24 de luni. Ei bine, în Ordonanța-trenuleț, chiar la final (așa cum vedeți și în textul de dimineața), se introduc astfel de prevederi. Problema este ca deși este gândita…

- Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere ordinul privind specificațiile tehnice ale facturii electronice. Ar fi trebuit sa faca asta de saptamâna trecuta, pentru a se încadra în termen. În teorie ar trebui ca e-factura sa fie operaționala din prima parte a lunii noiembrie,…

- Inca o runda de negocieri este programata vineri la Complexul Energetic Oltenia pe tema acordarii condițiilor speciale de munca pentru salariații din producție. Discuțiile vor avea loc de la ora 10.00, la sediul Direcției Miniere din Targu Jiu. Sunt convocați toți liderii din cadrul celor patru federații…

- Dragos Pislaru, propunerea USR pentru Ministerul Finantelor, a declarat, marti, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca masura „zero taxe pe salariul minim” ar urma sa fie aplicata doar asupra unui sector pilot, cel de HoReCa, iar impactul ar fi de aproximativ 1,8 miliarde de lei.

- Proiectul de lege care prevede pensionarea opționala la 70 de ani și interzicerea cumularii pensiei cu salariul in cazul bugetarilor, a fost aprobat. Senatul a aprobat acest proiect cu 71 de voturi favorabile și 58 de voturi impotriva. Așadar, bugetarii care vor indeplini toate condițiile pentru pensionare,…