Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava a transmis ca termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru depunerea situatiilor financiare de catre societatile ...

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava a avut in primul trimestru al acestui an incasari mai mari la buget comparativ cu planul stabilit. Intr-un raport prezentat in ședința Colegiului Prefectural de adjunctul Finanțelor sucevene, Ovidiu Gavrilița, se arata ca incasarile din primele ...

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava a transmis ca mai sunt doar cateva zile pentru depunerea Declarației Unice. Astfel, saptamana viitoare, pe 25 mai 2023, se implinește termenul pentru depunerea Declarației Unice (DU) privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate de…

- Economie 30 mai – termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor mai 10, 2023 09:31 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman aduce in atentia contribuabililor persoane juridice faptul ca termenul pentru depunerea…

- Administrația Naționala „Apele Romane” anunța ca mai sunt doar cateva zile in care pot fi depuse oferte pentru sectoarele de plaja de la Marea Neagra. Este vorba despre porțiunile care nu au fost atribuite in prima etapa a procedurii.Administrația Naționala Apele Romane anunța ca se afla in plina…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava a transmis ca termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv formularul 212, este data de 25 mai 2023. Finanțele sucevene au recomandat ...

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava a transmis contribuabililor sa fie atenți la persoanele care solicita bani in numele ANAF. Avertizarea a fost facuta dupa ce ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a constatat ca o persoana folosea, fara drept, o calitate oficiala, de inspector ...

- Agenții economici din Vrancea care nu au desfașurat activitați de la inființare pana la finele anului 2022 trebuie sa depuna declarații de inactivitate. Administratia Judeteana a Finanțelor Publice Vrancea a anunțat ca este vorba despre o declarație pe propria raspundere a persoanei care are obligația…