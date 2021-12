Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea in galop a datoriei publice, concomitent cu cresterea dobanzilor la care se imprumuta statul, a dus la o crestere a cheltuielilor cu dobanzile pana la 15,5 mld. de lei in primele 10 luni din 2021, un record, conform ZF și Mediafax. Suma se apropie de cheltuielile cu dobanzile din…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost aprobat joi, 25 noiembrie, de catre deputați, in prima lectura, cu 57 de voturi. Potrivit proiectului, veniturile la bugetul de stat vor constitui, in anul viitor, 50,1 miliarde de lei, in creștere cu 9,2% fața de anul curent, transmite…

- Valurile de temperaturi scazute din luna octombrie i-au obligat pe legumicultorii din Baragan sa isi incalzeasca solariile mai devreme decat o faceau in mod normal. Cheltuielile mai mari cu incalzirea se reflecta in cresterea pretului la vanzare.

- Pe termen mediu, specialistii spun ca vom avea ca trend majorarea dobanzilor si recomanda ca masura de protectie finantarile cu dobanda fixa. Daca facem un top al ipotecarelor cu dobanda fixa din Romania de azi vom constata ca dobanzile oferite de CEC Bank, ING, BRD si BCR sunt printre cele mai bune…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 2,25% pe an, de la 2,21% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat astazi la 2,10%, cel mai ridicat nivel din acest an. Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, cele…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat in sedinta de marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2021, precum si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de…

- Rata de infectare urca puternic in București și depașește sambata 8 la mie. Comitetul pentru Situații de Urgența al municipiului București ar trebui sa se reuneasca din nou, dupa ce Guvernul aproba, sambata, noile masuri ale CNSU. Incidența in București a ajuns la 8,28. In aceste condiții,…