- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), Direcția Generala Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene și Consiliului Concurenței au gazduit un atelier de lucru in cadrul caruia s-au discutat cele mai bune practici internaționale in vederea identificarii…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat joi, 8 aprilie 2021, la workshop-ul de finalizare al proiectului „Redimensionarea completa a sistemului de licențiere din Romania”, derulat de Consiliul Concurenței impreuna cu Comisia Europeana și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…

- Comisia Europeana a prezentat recent o strategie de prevenire a unei viitoare acumulari a creditelor neperformante in Uniunea Europeana, ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Strategia urmarește sa asigure faptul ca gospodariile și intreprinderile din UE continua sa aiba acces la finanțarea…

- Ministerul Educatiei, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Asociatia Romana a Bancilor anunta lansarea platformei de educatie financiara www.edu-fin.ro.

- Contextul bugetar dificil al anului 2021 nu mai permite amanari in implementarea de masuri eficiente pentru creșterea colectarii veniturilor la bugetul de stat, dat fiind faptul ca mediul de afaceri va avea nevoie de stimulente și in acest an, cel puțin pentru a depași dificultațile financiare cauzate…

- Romania a facut progrese importante in procesul de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si conteaza mai departe pe sprijinul Frantei, a declarat ministrul Finantelor Alexandru Nazare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, Nazare a discutat vineri,…

