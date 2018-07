Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici anunța ca Guvernul are in lucru o amnistie fiscala. Ministrul Finanțelor Publice a precizat ca acest subiect va fi analizat in cadrul ministerului și al Guvernului, pentru a se vedea daca o astfel de masura poate fi aplicata și care vor fi efectele. El a precizat ca amnistia nu are prag,…

- Bancile vor fi partenere cand efectiv vor relaxa foarte mult condițiile de finanțare in piața, a spus luni, la Ploiesti, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.Citeste si: ALERTA Termenul LIMITA pana la care mai pot fi recuperati banii din taxa auto, stabilit de Guvern ”Tot…

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Am vorbit de acest lucru la început acestui an când…

- "Referitor la problematica Pilonului II, atat de discutata si disputata in ultima perioada, doresc sa fac doar doua precizari. In primul rand, nu se pune problema unei nationalizari. Eu am spus ca este firesc sa existe o analiza dupa aproximativ 10 ani de functionare a acestui mecanism si ca vom…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca banii trimisi in tara de romanii din diaspora provin din "munca cinstita", precizand ca numai dupa o discutie la nivel de Guvern se va contura o pozitie "foarte clara" fata de propunerea legislativa a Oficiului pentru Prevenirea…

- Eugen Teodorovici a declarat, marți, ca pana la finalul lunii iunie, Ministerul Finanțelor Publice va prezenta "mecanismul la care noi, ca stat, ne-am gandit pentru a crea in piața o concurența reala, corecta”. Astfel, romanii vor trebui sa opteze intre Pilonul I și Pilonul II de pensii. Șeful MFP…

- Romanii care muncesc in strainatate vor fi obligați sa justifice cu documente sumele de bani trimise in țara, daca acestea depașesc 1.000 de euro, in caz contrar riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei, potrivit unui proiect inițiat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a avut o intervenție telefonica la postul Antena 3, unde a declarat ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui…