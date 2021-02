Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa întâlnirea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu Füsun Aramaz, ambasador al Turciei în România, instituția s-a pus pe treaba. Ministerul a anunțat ca va modifica Legea 296/2020, în sensul ca nu se va aplica și statelor din Anexa II. Acum, în…

- ​Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întrevedere cu Füsun Aramaz, ambasador al Republicii Turcia în România și cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri turci, se arata într-un comunicat al instituției. "Tema discuției a fost identificarea unei soluții imediate…

- "Suntem in aceasta procedura de consultare cu toate ministerele, de analiza, si ne propunem ca la sfarsitul lunii sa definitivam bugetul de stat. Evident ca o prima tinta o reprezinta investitiile. In privinta investitiilor, aceasta prioritate am avut-o si in cursul anului trecut. Vorbim de investitii…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan susține ca Guvernul din care face parte are obligația morala și profesionala sa gaseasca raspunsuri la problemele legate de sistemul de pensii. In prezent in Romania traiesc aproape 900.000 de pensionari care primesc doar 800 de lei pe luna. „In momentul de fața avem buget…

- Comisia Europeana l-a instiintat la sfarșitul lunii decembrie 2020 pe noul ministru al Finantelor, Alexandru Nazare, ca vrea sa discute bugetul public al Romaniei pe 2021 si sa analizeze impreuna actiunile necesare, atat imediat, cat si pe termen mediu pentru a aduce situatia fiscala pe o cale sustenabila,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca, pana pe 17 ianuarie 2021, persoanele care intra din statele membre UE cu avionul sau autocarul in Polonia trebuie sa stea 10 zile in carantina. Masura nu se aplica anumitor categorii. Totodata, autoritațile belgiene au transmis ce persoane sunt exceptate…

- Seful statului a depus o obiectie de neconstitutionalitate privind modificarea OUG care reglementeaza infiintarea ANCOM. „Ca efect al normei deduse controlului de constitutionalitate, prin asimilarea functiilor respective, ANCOM ar deveni singura autoritate dintre cele prevazute de art. 2 alin. (2)…