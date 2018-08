Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an Articolul Finantele, Internele si Sanatatea primesc cei mai multi bani la rectificare apare prima data in Lumea Presei .

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an, in timp ce Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Cercetarii si Ministerul Energiei sunt institutiile care se vor confrunta cu cele mai semnificative…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Sanatatea, Educatia, Agricultura si Transporturile sunt patru domenii care primesc mai multi bani in urma primei rectificari bugetare din 2018, programata a fi aprobata de Guvern la jumatatea lunii august. Alte...

- Administratia Prezidentiala, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul pentru Protectie si Paza se numara printre institutiile de la care au fost taiate fonduri la rectificarea bugetara, a anuntat joi seara prim-ministrul Viorica...

- ASTEPTARE…La finalul acestei luni, ar urma sa discutam de o noua rectificare bugetara pentru primariile vasluiene, o rectificare asteptata cu sufletul la gura de majoritatea primarilor din judetul Vaslui. Guvernul lucreaza intens la rectificarea bugetara. Potrivit Ministerului de Finante, aceasta va…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar traiectoria politicii fiscale poate duce la cresterea volatilitatii, ceea ce ar afecta capacitatea tarii de a face fata socurilor externe si ar incetini procesul de convergenta, subliniaza Fondul Monetar International (FMI), care recomanda tarii…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) vor primi cate 30 de milioane de euro din fonduri europene si de la bugetul de stat, pentru doua proiecte de securitate cibernetica.