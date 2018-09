Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in septembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,935 miliarde de lei, din care 3,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga ...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 490 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 42 de luni, la un randament mediu de 4,19% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a emisiunii de joi…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat astazi de la banci circa 92 milioane de lei, cu o dobanda de 5,20% pe an, prin redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 100 milioane lei, scadenta in 2031. Emisiunea, deschisa initial in 2016, a inregistrat un volumul total…

- Ministerul Finantelor a anuntat, joi, lansarea unei noi emisiuni de titluri de stat cu valoarea nominala de 1 leu, de data aceasta avand scadenta la 3 ani (fata de 5 ani emisiunea anterioara), dobanda de 4,5% (fata de 5%) si fiind transmisibile. Emisiunea se desfasoara pana pe data de 24 august 2018.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in august 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 2,83 miliarde de lei, din care 2,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie. La această sumă se pot adăuga 330 de milioane de lei prin sesiuni…

- Potrivit celor de la Reuters, AMD a raportat un venit net de 116 milioane de dolari sau 11 cenți pe acțiune in cel de-al doilea trimestru al anului, care s-a incheiat in 30 iunie, comparativ cu o pierdere de 42 milioane de dolari sau 4 cenți pe acțiune, in aceeași perioada a anului trecut.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 209,07 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu scadenta in februarie 2020, la un randament mediu de 4,03% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) s-a imprumutat, de la inceputul anului, cu 18,6 miliarde lei, de pe piața interna, a anunțat miercuri Eugen Teodorovici, ministrul de resort, intr-o declarație de presa la Palatul Victoria.