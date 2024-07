Stiri pe aceeasi tema

- In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de certiicate de trezorerie scadenta in 2025 si au imprumutat de la banci suma de 1,3 mld. lei, peste valoarea programata de 800 mil. lei, la o dobanda anuala de 6,01%. La licitatie au participat opt dealeri primari, volumul total al cererii fiind…

- Guvernul Romaniei a analizat și aprobat actul normativ elaborat de Ministerul Finanțelor prin care se aduc o serie de modificari sistemelor digitale naționale e-Transport, e-TVA, e-Factura. De asemenea, un alt aspect important adoptat este clarificarea ajustarii plafonului lunar de 4.000 lei reprezentand…

- Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica proiectul ordonanței care proroga mai multe termene de aplicare a sistemelor e-factura și e-TVA, stabilind și nouii masuri care privesc salariul minim.

- Multa lume se intreaba ce se intampla in situația in care nu au fost incarcate facturile din perioada ianuarie – mai 2024 in sistemul RO e-Factura gestionat de Ministerul Finanțelor. Potrivit Ministerului Finanțelor, nerespectarea termenului-limita de 5 zile lucratoare pentru transmiterea facturilor…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi suma de 1,37 mld. lei de la banci, prin doua licitatii cu titluri de stat, la randamente de 6,03% si 6,59% pe an. In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de obligatiuni tip benchmark scadenta in aprilie 2030 si au imprumutat de la banci suma de 664…

- ”In vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin structurile de control fiscal, desfasoara in prezent, doua tipuri de actiuni care presupun interactiunea cu contribuabilul de la distanta: emiterea Notificarii de conformare, care reprezinta…

- Modul in care este redactata Ordonanța (OUG 34/2024) prin care Guvernul Ciolacu a incercat sa corecteze problema taxarii concediilor medicale este interpretabila. Camera Consultanților Fiscali (CCF) incearca sa ințeleaga de la Ministerul Finanțelor daca trebuie luate in calcul concediile medicale sau…

- Ministerul Finanțelor a venit cu modificari in privința termenului in care nu se dau amenzi la e-Factura (OUG 30/2024), dar pare ca a generat o noua problema de interpretare a legislației, conform unui document transmis de Camera Consultanților Fiscali catre instituție.