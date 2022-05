Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor da asigurari ca dispune de fondurile bugetare necesare pentru plata tuturor drepturilor salariale din sistemul bugetar, dupa ce vineri mai multe categorii de bugetari nu si-au incasat salariile. Ministerul sustine ca 60- din plati au fost facute, iar restul vor fi incasate luni.…

- La finalul lunii februarie, in Argeș erau 160.319 de salariați, in creștere cu 459 persoane (+0,3%) fata de efectivul salariatilor de la finele lunii ianuarie, potrivit Direcției Județene de Statistica Argeș. Castigul salarial mediu brut realizat in luna februarie in Argeș a fost de 5317 lei, in scadere…

- Adrian Caciu a vorbit despre planurile Guvernului cu privire la salarizarea din sistemul bugetar. Ministrul de Finanțe spune ca nu vor exista pe viitor taieri de salarii, insa analiștii nu sunt de aceeași parere. Ce se va intampla cu salariile din sistemul bugetar Veniturile ar urma sa fie inghețate…

- Pensia medie lunara a inregistrat o creștere de 0,4% in trimestrul patru al anului 2021 comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, pensia medie lunara a fost in trimestrul patru al anului 2021 de 1.679 de lei, in creṣtere cu 0,4% faṭa…

- Ministerul Finanțelor, prin ANAF, a demarat ample acțiuni de verificare a pieței de combustibil. Asta dupa ce ieri seara la nivel național s-a creat o adevarata isterie legata de creșterea cu pana la 3 lei a prețului la combustibil. Ieri seara și in Baia Mare, dar și in județ, am avut cozi interminabile,…