Finanțele cosmetizează o execuție bugetară îngrijorătoare la cinci luni Deficitul bugetar s-a adancit la cinci luni de la 1,48% in 2022 la 2,32% in perioada ianuarie-mai 2023. Ținta finala a Finanțelor ar trebui sa fie 4,4% in acest an. Execuția bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 2,32 % din PIB, respectiv 36,91 miliarde de lei datorat in principal de creșterea volumului de investiții cu 55,1% mai mult fața de aceeași perioada a anului precedent, compensarea facturilor aferente consumului de energie electrica și gaze naturale casnici și noncasnici in valoare de 4,16 miliarde de lei, volumul mai mare de decontari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar a ajuns la 2,32% din PIB, in primele cinci luni, la 36,91 miliarde lei, comparativ cu 1,72 % din PIB, respectiv 27,35 miliarde lei in primele patru luni, arata datele publicate de Ministerul Finantelor. Comparativ, in primele cinci luni ale anului 2022, executia bugetului general consolidat…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,72% din PIB, respectiv 27,35 miliarde lei datorat in principal de cresterea volumului de investitii cu 58% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent, compensarea facturilor aferente…

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42- din PIB, respectiv 22,75 miliarde lei, de la un deficit de 1,07- din PIB in primele doua luni ale anului (17,04 miliarde de lei), datorat in principal de cresterea volumului de investitii cu…

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42% din PIB, respectiv 22,75 miliarde de lei, cauzat in principal de cresterea volumului de investitii și de compensarile facturilor la energie electrica și gaze naturale. Conform Ministerului…

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42% din PIB, respectiv 22,75 miliarde de lei, cauzat in principal de cresterea volumului de investitii cu 56,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent si compensarea facturilor aferente consumului…

- Deficitul bugetar in primele trei luni ale acestui an a fost de aproape 23 de miliarde de lei. Guvernul spune ca investițiile și compensarea facturilor sunt principalele cauze. Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42% din PIB, respectiv…

- Comparativ cu perioada similara a anului trecut, in primele trei luni ale anului 2022 executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 15,7 miliarde lei, adica 1,19% din PIB. ”Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de…

- Zero fonduri din PNRR au fost incasate la bugetul de stat in primele trei luni ale anului 2022, arata datele ministerului de Finante. Acest minister publica, periodic, pe site-ul sau asa numita raportare privind „Evolutia fluxurilor financiare dintre Romania si Uniunea Europeana (Balanta financiara…