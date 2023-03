Finanțele au supus dezbaterii publice proiectul Hotărârii de Guvern pentru prețurile la RCA Ministerul Finantelor a suspus, luni, dezbaterii publice proiectul Hotararii de Guvern pentru tarifele RCA. ”In ultima perioada a fost inregistrata o evolutie ascendenta a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA. Majorarea acestora si practicarea unor tarife comparabile atat la incheierea contractelor RCA anuale, cat si a celor subanuale, precum si suprapunerea acestor practici cu politica majoritatii asiguratorilor de a nu oferi plata in rate la comercializarea contractelor RCA au aparut in contextul unei cresteri ample a preturilor la energie si materii prime inregistrate la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

