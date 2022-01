Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET" au hotarat, in baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declansarea unei greve de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu incetarea lucrului in unitatile…

- Numit din 13 decembrie 2021 la șefia Vamii, Bogdan-Lari Mihei înca nu are ce sa conduca. Asta pentru ca Autoritatea Vamala Româna (AVR) exista doar în lege. În practica, Vama este în continuare o direcție din cadrul ANAF, instituție condusa de Mirela Calugareanu.Așadar,…

- Livrarile de lemn de foc, realizate catre persoane juridice sau alte entitați, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unitați de asistența sociala, vor avea o cota redusa de TVA de 5%, conform unei legi publicate în Monitorul oficial, despre care HotNews.ro a scris și miercuri, când…

- Dupa ce a stat ca departament din cadrul ANAF, din 2013, Vama se va desparți de instituție. Legea prin care se înființeaza Autoritatea Vamala Româna a fost publicata în Monitorul oficial. Aceasta este, de fapt, o inițiativa a fostului parlamentar și ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici,…

- Pentru aplicarea masurilor de compensare/ plafonare a prețurilor în sistemul informatic, conform cu noile prevederi impuse de Legea 259/2021 privind aprobarea OUG 118/2021, CEZ Vânzare anunța suspendarea temporara a facturarii serviciilor de energie electrica și gaze naturale. Plafonarea…

- ANAF pregatește mai multe lucruri zilele astea, de la Chat, la SAF-T, digitalizarea declarațiilor, înființarea Autoritații Vamale Române, Big Data și factura electronica. Despre ele a vorbit recent președintele Fiscului, Mirela Calugareanu, în cadrul unui eveniment organizat de cursdeguvernare.ro.Digitalizarea…

- Legea privind plafonarea preturilor la energie si gaze precum si schema de compensare se aplica de astazi – 1 noiembrie. A fost publicata de vineri in Monitorul oficial. Vor beneficia de aceasta facilitate de plafonare a facturilor, pe langa consumatorii casnici, si spitalele, scolile, gradinitele,…

- Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze precum și schema de compensare se aplica de astazi – 1 noiembrie. A fost publicata de vineri în Monitorul oficial. Vor beneficia de aceasta facilitate de plafonare a facturilor, pe lânga consumatorii casnici, si spitalele, scolile,…