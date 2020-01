Finanțele au încasat cele 3 miliarde euro împrumutate de pe piețele externe. Mai vor să ia încă atât Fondurile aferente emisiunii de euroobligațiuni lansate de MFP pe piețele externe în data 21 ianuarie, în valoare totalã de 3 miliarde euro, au fost încasate marți, 28 ianuarie, anunța Ministerul Finanțelor Publice, într-un comunicat de presa.



"Emisiunea a fost realizatã în doua tranșe, din care 1,4 miliarde euro cu maturitatea de 12 ani, cu un randament de 2,025% și o dobândã de 2,000% pe an și 1,6 miliarde euro cu maturitatea de 30 ani, cu un randament de 3,391% și o dobândã de 3,375% pe an", se arata în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

