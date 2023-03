Finanțele au decis cu cât se scumpesc țigările de la 1 aprilie Ministerul Finanțelor a publicat nivelul noii accize pentru țigarete, valabil timp de un an de zile, de la 1 aprilie. Din pacate pentru fumatori, vor avea de platit mai mult. Conform unui Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete semnat de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, nivelul accizei specifice la țigarete in perioada 1 aprilie 2023— 31 martie 2024 inclusiv este de 493,988 lei/ 1.000 de țigarete. Concret, vorbim de o majorare de aproximativ 1,5 lei pentru un pachet de 20 de țigarete. Precedentul ordin stabilea acciza specifica pentru țigarete in perioada 1 aprilie 2022… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, susține ca „Romania are mult mai multi bani decat se crede”, cu referire directa la banii din PNRR, in primul rand, insa aceasta nu inseamna ca putem face ce vrem cu ei. In orice caz, stam mult mai bine, decat anul trecut și se poate vorbi inclusiv de stabilitate…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa simplifice facturile la gaze naturale, așa cum a facut și cu cele de energie. Marea noutate este faptul ca fele vor putea sa fie platite eșalonat de catre clienții vulnerabili pe o perioada de minimum 3 luni. Masura este prevazuta…

- Noul proiect referitor la pensiile speciale a fost trimis fara impact bugetar in Parlament, iar ministerul Finanțelor „nu știe cat va economisi statul roman daca se adopta proiectul privind pensiile speciale facut de ministerul Muncii”, acuza parlamentarii USR. In urma cu doua saptamani, Comisia de…

- Ministerul Finanțelor anunța ca intampina probleme cu pagina de Facebook. ”Momentan intampinam probleme cu pagina oficiala de Facebook a Ministerului Finanțelor. Ne cerem scuze pentru inconveniența, depunem toate eforturile pentru remedierea cat mai rapida a acestei situații”, se arata intr-un scurt…

- Tinerii sanatoși care folosesc țigaretele electronice au un risc mai mare de a face Covid in forma severa, potrivit unui recent studiu. Iata și explicațiile. Potrivit unui recent studiu, citat de The Sun, tinerii, cu o stare buna de sanatate, care folosesc țigaretele electronice s-ar expune unui risc…

- Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja (PNL), nu a exclus luni, preluare portofoliului Finanțelor in momentul rotativei guvernamentale. Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja (PNL), nu a exclus luni, la Digi24.ro, posibilitatea sa preia portofoliul Finanțelor in momentul rotativei guvernamentale.…

- Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja (PNL), nu a exclus luni, la un post TV, posibilitatea sa preia portofoliul Finanțelor in momentul rotativei guvernamentale. Inainte sa ajunga deputat PNL, Burduja a fost secretar de stat la Finanțe.Intrebat daca ia in calcul sa fie numit ministru de Finanțe in…

- Romanii pot investi, incepand de marti, 3 ianuarie 2023, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,35%, 7,60%, respectiv 8%, anunța Ministerul Finantelor. Acesta precizeaza ca pentru cresterea atractivitatii si incurajarea plasamentelor pe termen mai lung, dobanzile…