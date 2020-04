Finanțele anunță ​Ordinul de plată multiplu electronic ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a anunțat, miercuri, Ordinul de plata multiplu electronic (OPME), care poate fi utilizat de catre instituțiile publice înregistrate în Registrul entitaților publice și de catre operatorii economici și alte entitați decât instituții publice pentru efectuarea de plați din conturile deschise la unitațile Trezoreriei Statului prin care își desfașoara activitatea proprie.



"Scopul utilizarii ordinului de plata multiplu electronic (OPME) este de a sprijini activitatea IMM-urilor și a celorlalți operatori economici prin înlesnirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

