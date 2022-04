Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor informeaza ca datoria administratiei publice se ridica, in februarie 2022, la 596,9 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 591,55 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de instituție. Raportat la PIB, datoria guvernamentala a fost de…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, in decembrie 2021, la 576,562 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 557,886 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Raportat la PIB, datoria…

- Guvernul a imprumutat in ianuarie o suma de 28,87 miliarde de lei (5,84 miliarde euro) de la banci si investitori, in principal prin intermediul a doua emisiuni derulate pe piata externa. Suma este un nou record lunar si vine dupa ce, pe finalul anului trecut, Ministerul Finantelor a fost nevoit sa…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, la finele primelor 11 luni din 2021, la 557,886 miliarde de lei, in urcare fata de nivelul de 552,385 miliarde de lei consemnat in octombrie, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, pe baza metodologiei UE. Raportat…

- Ministerul Finantelor a atras, azi, 120 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de luni, cand a imprumutat 1,202 miliarde de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a unei emisiuni…