- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele patru luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 22,22 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In primele…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a adancit in primele patru luni ale anului, ajungand la 3,727 miliarde de euro, cu 379,3 milioane euro mai mare decat cel inregistrat in perioada similara din 2017.

- Deficitul bugetar a urcat la 6 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, in primele patru luni ale anului 2018, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante. Mai exact, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 6,05 miliarde lei. In aceeasi perioada din 2017,exista un excedent bugetar…

- Executia bugetului general consolidat pe primele patru luni al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 6,05 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Finantelor Publice (MFP). La trei luni, deficitul fusese de 4,45 miliarde de lei (0,48% din PIB).

- Deficitul bugetului general consolidat a fost de 4,46 miliarde de lei in primul trimestru, fata de un excedent de 1,5 miliarde lei in primele trei luni din 2017. Pe partea de venituri, acestea au crescut cu 11,5%, iar cheltuielile cu 22,1%Pensiile a milioane de romani sunt in joc: Ce perioade…

- Executia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit – cheltuieli mai mari decat veniturile - de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, arata datele comunicate vineri de Minsterul Finantelor Publice (MFP). Deficitul este sub nivelul…

- Exporturile Romaniei au urcat la 10,8 miliarde de euro in primele doua luni, dar importurile au ajuns la 12,5 miliarde, deficitul comercial fiind de 1,65 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de catre Institutul Național de Statistica (INS). In luna februarie 2018 exporturile au insumat 5,457…