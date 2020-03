Stiri pe aceeasi tema

- Intalniri interactive la Finante, cu contribuabilii argeseni, in luna martie. In cursul lunii martie 2020, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges organizeaza sase intalniri interactive cu contribuabilii din judetul Arges, atat la sediul din Pitesti, cat si la nivelui unitatilor fiscale subordonate,…

- ​In noaptea de 03.03.2020, polițiștii locali aflați in serviciu pe raza municipiului Pitești, au desfașurat in baza prevederilor H.C.L. 197/2017, o activitate axata in special impotriva persoanelor care nu respecta normele de conviețuire in societate, in parcuri sau locuri de joaca pentru copii. ​Cu…

- Foarte multe asociatii de proprietari din Pitesti au datorii mari catre SC Termo Calor Confort SA, iar unele au intrat in procedura de executare silita. Conform datelor furnizate de catre societatea de termoficare, primele 50 de asociatii din punct de vedere al datoriilor au restante insumate de 2,28…

- UPDATE: In urma verificarilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit ca un conducator auto de 37 de ani, din localitate Scornicești, jud. Olt, care conducea un autoturism din direcția Pitești spre Slatina, in afara localitații Lunca Corbului, in zona Langești, s-ar…

- UPDATE: Pietonul a fost preluat de catre un echipaj SAJ, iar șoferul in varsta de 33 de ani, care prezenta sindrom confuzional, a fost monitorizat de catre echipajul SMURD de terapie intensiva mobila, ulterior barbatul a refuzat transportul la spital. O persoana a fost lovita de un autoturism in Pitești,…

- Intalniri interactive cu contribuabilii pe teme de interes in materie fiscala, la AJFP Arges. Miercuri, 15 ianuarie 2020, incepand cu ora 12:00, la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, contribuabilii din municipiul Pitesti si localitatile invecinate pot beneficia de o sesiune interactiva…

- eMAG, cel mai mare retailer online de pe piata locala, a introdus noi taxe pentru livrarea produselor. Aceste taxe vizeaza chiar si produsele pe care clientii aleg sa le ridice din showroomurile proprii ale companiei (cum ar fi cel din Pitesti), mutare explicata de magazinul online prin necesitatea…

- *Astazi, in Argeș, la un centru comercial din Pitesti, a fost lansata Campania „Hoții iți invadeaza intimitatea”, care are ca scop constientizarea rolului si importanta masurilor preventive in protejarea bunurilor din locuinte.* Campania ,,Hoții iți invadeaza intimitatea”, desfasurata la nivel national…