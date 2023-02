Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean libanez care este considerat finanțator-cheie al gruparii teroriste Hezbollah a fost arestat vineri, la București. Mohammad Ibrahim Bazzi a fost etichetat drept "terorist global" in 2018, de Statele Unite ale Americii.

Michael Jordan, de sase ori campion NBA, implineste, vineri, 60 de ani si cu aceasta ocazie a donat 10 milioane de dolari pentru organizatia Make-A-Wish, relateaza AP, potrivit news.ro.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Romania va primi de la Coreea de Sud o donatie de echipamente medicale si IT in valoare de aproximativ opt milioane de dolari. „Sunt echipamente pentru INSP si centrele regionale de sanatate publica. (…) Au fost la Iasi, in centrele regionale…

- Moartea miliardarilor canadieni Barry și Honey Sherman a fost invaluita in mister inca de la inceput. La cinci ani distanța dupa ce au fost gasiți fara viața in propria casa, poliția n-are vreo pista și familia a crescut suma oferita ca recompensa pentru orice informație care poate ajuta la rezolvarea…

Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor in valoare de 53 de milioane de dolari pentru a-i sprijini sistemul de electricitate, care este vizat de un val de atacuri din partea Rusiei, relateaza CNN, anunța News.ro.