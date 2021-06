Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural independent din Bucuresti, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza un…

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural...

- Șefa PNL București, Violeta Alexandru, le-a transmis un mesaj simpatizanților USR-PLUS care au atacat-o dupa ce a comentat criza gunoiului din Sectorul 1. "Prea mult hate, din ura nu are cum sa se nasca nici incredere, nici soluții", a spus politicianul liberal. Președintele PNL București,…

- Ministrul Sanatatii anunta ca a fost ratificat acordul de imprumut cu BIRD, de 150 de milioane de euro. Banii vor fi folositi, intre altele, pentru construirea si dotarea de centre de arsi la Targu Mures si Bucuresti. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca a fost ratificat acordul…

- Comisia Europeana a salutat, luni, acordul politic la care au ajuns Parlamentul European si Consiliul cu privire la propunerea Comisiei privind o noua facilitate de imprumut pentru sectorul public (FISP), informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Odata cu acest acord, toate…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutoare pentru sprijinirea firmelor active in turism, cazare și servicii alimentare propusa de guvernul de la București, cu o valoare totala de circa 500 milioane de euro (aproximativ 2,437 miliarde RON) . Masura a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar privind…

- Sprijinul public, care va consta in subventii directe, va acoperi pana la 20% din pierderile de venituri (sau, in cazul agentiilor de turism care aplica un regim special, volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja) suportate de beneficiar in perioada 1 ianuarie - 21 decembrie…

- Comisia Europeana a aprobat ajutoare de stat in valoare de 500 de milioane de euro pentru sectorul HoReCa din Romania. Fondurile, alocate de guvernul roman, sunt destinate firmelor care isi desfasoara activitatea in domeniul turismului, al cazarii si serviciilor alimentare, precum si agentiilor de turism,…