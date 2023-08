Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului va acorda finantari nerambursabile celor care vor sa faca investitii in infrastructura din statiunile balneare. Suma totala alocata programului in acest an este de 15 milioane de lei. Printre activitatile care se vor finanta sunt extinderea si reabilitarea…

- ”Ministerul Economiei, Antreprenoratului si Turismului va acorda finantari nerambursabile operatorilor economici din statiunile balneare si balneoclimatice care doresc sa realizeze investitii in infrastructura turistica, balneara, culturala, sportiva si de agrement, in limita unui plafon de 200.000…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din Romania vor putea obține ajutoare de maximum 500.000 de lei fiecare, prin noile programe Microindustrializare și Comerț-Servicii 2023, modificate de Ministerul Economiei fața de anii trecuți, conform unor proiecte de procedura publicate miercuri.

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii romanești, inființate recent, care fac afaceri ca turismul, IT-ul, construcțiile, vor putea obține noi finanțari, de pana la 500.000 de lei fiecare, printr-un Program de accelerare a dezvoltarii IMM-urilor, propus oficial, miercuri, de Ministerul Economiei,…

- Eliminarea facilitaților fiscale nu va fi „una brutala, care sa se strice activitatea”, spune premierul Marcel Ciolacu. El afirma ca excepțiile vor fi scoase gradual. Romania are trei sectoare in care angajații au anumite facilitați fiscale: IT, construcții și agricultura.„Avem programe in desfașurare,…

- Ca urmare a schimbarilor fiscale pe care le pregatesc autoritațile de la București, firmele mici și mijlocii din Romania, cele platitoare de impozit, ar urma sa primeasca cea mai scumpa nota de plata din intreg sectorul privat autohton. Specialiștii iși exprima nemulțumirea in ultimele zile, de cand…

- Inaugurarea lotului Nurol Suplacu de Barcau-Nușfalau se amana pentru la toamna, deși lucrarile pe cei 14 kilometri sunt aproape finalizate, susține Asociația Pro Infrastructura API). Ministerul Transporturilor, prin Compania de Drumuri a intarziat asigurarea descarcarcarii de la Marca (jud. Salaj) lotul…

- Sportivul Apor Gyorgydeak a cucerit, joi seara, medalia de aur pentru Romania la teqball la Jocurile Europene desfașurate la Cracovia. Sportivul din judetul Mures l-a invins in finala de simplu masculin pe polonezul Adrian Duszak cu scorul de 2-0 (12-8, 12-8). Acesta a obținut cea de-a cincea medalie…