- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a semnat marți, 25 iunie, la sediul Ministerului Sanatații, impreuna cu ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, un contract de finanțare pentru…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, iși serbeaza astazi ziua de naștere. Echipa cotidianului Zi de Zi ii ureaza La Mulți Ani, sanatate și succes in toate activitațile! Post-ul La mulți ani…

- In perioada 1-19 iulie, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza programul educațional „Leading with AI", care se adreseaza liderilor din Romania. In cadrul acestui program, participanții vor afla informații despre cum inteligența artificiala…

- Medici cardiologi clinicieni și cardiologie intervenționala, chirurgi cardiovasculari, specialiști in imagistica medicala, medicina interna, farmaciști și medici de familie se vor intalni la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) Targu Mureș, in perioada…

- SideMED Romania, sub umbrela Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" Targu Mureș, gazduiește, in perioada 17-19 mai 2024, cea de-a patra ediție a congresului CordX Masterclass, la care sunt invitați sa participe studenții la Medicina și tinerii medici interesați…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza miercuri, 8 mai, incepand cu ora 11:00 „Ziua Porților Deschise" la Liceul UMFST „George Emil Palade". "Iți vom prezenta oferta educaționala pentru anul școlar 2024-2025, facilitațile și corup…

- In anul 2023 managementul academic al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș s-a concretizat in imbunatațirea și diversificarea interrelației dintre predare, invațare și cercetare in vederea dezvoltarii unei culturi de calitate a procesului…

- Specializarea de Arhitectura din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș este un program de 6 ani, organizat in parteneriat cu Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu" din București, care ofera studenților o baza solida in…