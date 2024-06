Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți clujeni s-au adunat sa construiasca o „baie adevarata” pentru o familie dintr-un sat clujean. Toaleta din curte va fi istorie pentru un baiețel „care merita aceleași condiții ca cei de la oraș”, spun voluntarii. „Proiectul se numește BAIA CEA ADEVARATA! Iata avem placa turnata și instalația…

- Un taximetrist de 71 de ani provocat un accident, dupa ce a incercat sa intoarca pe loc, de pe prima banda și fara sa se asigure suficient, in fața hotelului C&C de la Orizont, Bacau. In urma cu patru ani, același șofer de taxi facea aceeași manevra, in urma careia a murit un motociclist (detalii […]…

- Astazi, 13.04.2024, s a efectuat primul transport de mobilier aferent proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Cumpana ", prin Planul national de redresare si rezilienta al Romaniei Componenta C15: Educatie. Valoarea proiectului este de 3.603.409,06 lei. General al proiectului este imbunatatirea…

- Ministerul Educației a pus in consultare publica Ghidul solicitantului din apelul „Program de formare a cadrelor didactice din liceele cu profil agricol”, in valoare de 650.000 de euro,... The post GHIDUL SOLICITANTULUI Apel pentru formarea profesorilor din liceele agricole, de 650.000 de euro first…

- Tichete de creșa 2024: valoarea acestora crește din luna aprilie. Condiții pentru acordare și cum pot fi folosite Tichete de creșa 2024: Valoarea tichetelor de creșa crește din luna aprilie. Prin aceasta facilitate, parinții primesc sprijin financiar pentru a plati taxele la creșa la care au inscris…

- Primaria Sectorului 5, impreuna cu Fundația Tinmar, lanseaza programul de burse „Educație pentru viitor- Bursele Fundatiei Tinmar”, program care are ca scop stimularea performanței in educație. Aproape 600 de elevi din Sectorul 5 vor avea acces la burse de merit oferite de Fundația Tinmar, in anul școlar…

- Pe de alta parte, este continuata finantarea statiilor de incarcare masini electrice si se introduce ca noutate finantarea sistemelor alternative de incalzire/ racire, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. Ministerul Energiei incurajeaza stocarea in toate programele lansate, iar…

- Primul pachet de materiale pentru ședința ordinara a Consiliului Județean (CJ) Neamț ținuta pe 29 februarie conține 358 de pagini. Exista și un supliment de ordine de zi susținut cu alte 607 pagini de documentație. E perfect rezonabil sa te intrebi cine dintre aleșii județeni le-a și parcurs? Firește,…