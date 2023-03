Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Padurea de Maine anunța deschiderea unei noi runde de finanțari nerambursabile in cadrul programului Comunitațile Padurii de Maine. Pentru anul 2023, bugetul alocat este de 300.000 de euro, iar granturile pot ajunge la 30.000 de euro pentru un proiect. Proiectele pot fi depuse de pe 1 pana…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va finanța proiectele de investiții private pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice, a anunțat ministrul Daniel Constantin Cadariu. ”Turismul balnear este una dintre activitațile care aduce plus-valoare economiei romanești,…

- Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din comuna Mihai Viteazu, in anul fiscal 2023. Autoritatea contractanta-Comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul in localitatea Mihai Viteazu, str.…

- Județul Cluj invita persoanele fizice și juridice fara scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finanțari nerambursabile pentru domeniul tineretului și al activitaților socio-educaționale. 1. Procedura aplicata…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, le-a inchis școlilor ”robinetul” de la buget pentru proiectele de digitalizare și i-a pus pe directori sa atraga fonduri europene. Mesajul a fost transmis in urma intalnirii pe care primarul a avut-o recent cu directorii și contabilii unitaților de invațamant…

- A doua ediție a programului de bugetare participativa din Pitești s-a incheiat. Inițiativa municipalitații piteștene, menita sa stimuleze implicarea comunitații locale in procesele de decizie, s-a derulat in perioada septembrie – decembrie 2022. Dintre proiectele propuse de piteșteni in actuala ediție,…

- Luni incepe o noua editie a programului „Rabla pentru electrocasnice”, cu un buget total de 50.000 de lei. Se va face mai intai selectia voucherelor pentru masini de spalat rufe si vase, frigidere si congelatoare, iar dupa o saptamana – cea pentru laptopuri si tablete. Inscrierile pentru aparatele de…