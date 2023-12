Stiri pe aceeasi tema

- Este ora bilanțului pentru administrațiile locale din zona, cu plusuri și minusuri, 2023 a fost un an plin de provocari. Investiții in rețele de apa și canalizare, infrastructura rutiera, școli, introducere de utilitați in cartierul Avram Iancu, iluminat stradal, toate s-a aflat pe agenda primarului…

- Radu Oprea: Ne dorim sa lansam editia a patra a Start-Up Nation anul viitor, cu fonduri europeneRadu Oprea, ministrul Economiei, a declarat joi ca isi doreste sa lanseze editia a patra a Start-Up Nation anul viitor, cu fonduri europene, el predizand sunt peste 400 de milioane de euro care pot fi…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), prin intermediul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (AIMM), va acorda, prin Programul Comert&Servicii, finantari nerambursabile de pana la 500.000 lei antreprenorilor romani, din sectorul de comercializare a produselor si serviciilor…

- ”reprezinta o masura de incurajare si stimulare a dezvoltarii IMM-urilor care activeaza in sectorul de comercializare a produselor si serviciilor de piata si are drept obiectiv sustinerea investitiilor, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii acestor companii, precum si promovarea digitalizarii…

- Ministerul Economiei a publicat, vineri, 27 octombrie 2023, in Monitorul Oficial, Procedura oficiala, cu lista domeniilor CAEN eligibile și anexele relevante, pentru Programul de finanțare Comerț 2023, prin care firmele romanești pot obține de la stat ajutoare de minimis de maximum 500.000 de lei (100.000…

- Ministerul Economiei a publicat, joi, in Monitorul Oficial forma finala a Procedurii de implementare, cu lista domeniilor CAEN eligibile și anexele aferente, pentru programul Microindustrializare 2023, prin care microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania pot obține ajutoare de…

- Institutiile si autoritatile publice locale nu vor mai putea finanta, in acest an, din fonduri publice, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competitii locale, festivitati sau sarbatori tematice, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat de Ministerul Finantelor…

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat miercuri un proiect care modifica Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale in sensul prevederii posibilitatii ca imprumuturile fara dobanda din bugetul local sa poata fi acordate de catre autoritatile deliberative si in cazul implementarii unor proiecte…