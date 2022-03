Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Voluntarii romani din vama Isaccea reclama o serie de neajunsuri in ceea ce priveste ajutorul pe care doresc sa il acorde refugiatilor. Un barbat spune indignat ca agenti mascati din cap pana in picioare ii indeparteaza din zona.

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu spune ca, in calitate de Guvernator pentru Romania al BEI, iși dorește diversificarea operațiunilor, in special in mediul privat: „Romania nu-și mai permite intarzieri”.

- Intenția PSD de a optimiza PNRR-ul, pe partea de pensii, va fi supusa analizei Comisiei Europene, a declarat luni Florin Cițu, președintele PNL. Cat privește majorarea pensiilor, liberalul susține ca sprijina inițiativa „daca se poate face si sunt resurse”. In contextul in care Marcel Ciolacu, președintele…

- 30 de unitați administrativ-teritoriale care au sisteme de alimentare centralizata cu energie termica, produsa pe baza de gaz, și sunt eligibile vor primi subvenție, in baza unui Ordin comun al Ministerului Dezvoltarii, al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Energiei.

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului are in vedere introducerea unor stimulente pentru a creste numarul de vouchere de vacanta emise in sectorul privat, insa aceste stimulente trebuie discutate si cu reprezentantii Ministerului Finantelor, a declarat miercuri Constantin-Daniel Cadariu, ministrul…

- Angajații din sectorul privat pot primi și ei vouchere de vacanta, in valoare maxima de 13.800 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute garantate pe tara, anunța Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT). Angajatorii iși pot deduce aceste cheltuieli.