- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca, luni, ii va prezenta premierului sesizarea pe care o va inainta Curții Constituționale a Romaniei (CCR), dupa ce președintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce din funcție pe șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi. ”Presedintele…

- Arabia Saudita va pedepsi cuplurile care se uita in telefonul partenerului fara acordul acestuia. Regatul a anunțat luni ca va da o noua lege care prevede o amenda sau pedeapsa cu inchisoarea, pentru cuplurile casatorite care se uita in telefonul și computerul soțului…

- Gigantul britanic JD Sports Fashion intra pe piata din Statele Unite dupa ce a ajuns la un acord de achizitie cu retailerul Finish Line, contra sumei de 558 de milioane de dolari, potrivit CNBC. Cresterea cererii pentru incaltaminte si imbracaminte sport i-a permis companiei JD Sports sa…

- In ultimii ani a aparut un numar tot mai mare de modalitati prin care antreprenorii cu idei interesante in special pe zona de tehnologie isi pot transforma proiectele in afaceri, de la fonduri europene sau din bani de la bugetul de stat la finantari private precum cele de la fonduri de risc, acceleratoare…

- Start-up-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale unei companii cu ajutorul roboticii, a obtinut o finantare de 153 de milioane de dolari, dupa un an cu o crestere record, relateaza ZF.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP.Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Cinci startup-uri blockchain care s-au finantat prin intermediul ICO (oferta initiala de monede) au creat un fond de investitii de 100 de milioane de dolari pentru a ajuta alte proiecte care se bazeaza pe tehnologia criptomonedei Ethereum.