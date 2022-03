Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a reușit sa acceseze un credit in valoare de 35 de milioane de euro, pentru campusul universitar. Banii provin de la Banca Europeana de Investiții (BEI) și trebuie returnați in 25 de ani.Finanțarea reprezinta cea mai mare investiție a BEI in invațamantul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege prin care se aproba contractul de finantare a Spitalului Regional de Urgenta Cluj, dintre Romania si Banca Europeana de Investitii.

- Guvernul aproba joi contractul pentru finanțarea construcției Spitalului Regional Cluj, care va deservi și pacienți din Alba Guvernul aproba joi contractul pentru finanțarea construcției Spitalului Regional de Urgența Cluj, care va deservi inclusiv pacienți din județul Alba. Contractul dintre Romania…

- Sancțiuni mai mari pentru soferii agresivi Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne Vor fi sanctiuni mult mai severe pentru soferii agresivi si pentru cei care pun în pericol siguranta rutiera. Urmeaza sa fie aprobate chiar astazi de guven, la ce-a de-a treia sedinta din aceasta…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) confirma ultima transa, de 90 de milioane euro, din imprumutul pe termen lung, in valoare de 210 milioane euro, acordat Grupului Electrica pentru modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, implementarea contoarelor inteligente si accelerarea utilizarii…