- Membru PMP, Valeriu Lupu fost numit, joi, de catre premierul Ludovic Orban secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Apropiat de presedintele PMP Timis, Cornel Samartinean, de numele lui Valeriu Lupue este legata una dintre cele mai mari tragedii aviatice din istoria Romaniei, in urma careia au…

- "Daca va puneati intrebarea cine este "negociatorul" cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD si cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL ! Cel pentru care am muncit toti sa ajunga la Parlamentul European - si care ne-a mintit in fata…

- Ceea ce se stia de mai multe zile, respectiv desemnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, in functia de prim-ministru a fost oficializata, in aceasta dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni. Orban a anuntat cateva dintre prioritatile sale la Palatul Victoria. The post E oficial. Presedintele Klaus Iohannis…

- Președintele Romaniei a anunțat, astazi, ca l-a desemnat pe Ludovic Orban, liderul PNL, ca prim-ministru. Aceasta decizie nu este deloc una surprinzatoare pentru parlamentarii de Timiș, care susțin ca se așteptau ca președintele Klaus Iohannis sa faca acest anunț. „Avand in vedere ca este unul dintre…

- Alegeri anticipate sau nu? Aceasta este enigma politica a sefului PNL Timis vineri dimineata, oarecum diferita de dorinta de la Bucuresti, conform careia liberalii sa formeze un nou guvern, sub bagheta lui Ludovic Orban. Nicolae Robu isi intreaba urmaritorii pe internet care ar trebui sa fie calea de…

- O mama cu patru copii din Timiș vrea sa treaca cu bine peste iarna, mai ales ca are grija și de mama ei bolnava. Toți stau intr-o camera nefinisata, iar reprezentanții asociației Acasa in Banat vor sa faca reparații la casa, necesare in prag de iarna. Veniți alaturi de ei? Intervenția la casa Ionelei…

- Aflata în vizita în SUA, Viorica Dancila tranmite un mesaj opoziției de la București, susținând, într-o postare pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece. Intervenția premierului vine în contextul în care liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii au…