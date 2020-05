Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CCIR , dl. Mihai Daraban , a subliniat problema cea mai grava cu care antreprenorii ar putea sa se confrunte in perioada urmatoare: „Marea problema este piața de desfacere. Chiar daca Romania va incepe sa produca, se pune problema daca vor exista cereri. Noi putem sa ne construim oferta…

- Bugetul Uniunii Europene va creste pentru cel putin doi ani, aceasta fiind o sansa extraordinara pentru tarile care sunt net beneficiare ale fondurilor, arata Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, mentionand ca Romania va trebui sa fructifice aceasta oportunitate.

- MAJORARE PENSII. Guvernul, trei scenarii pentru cresterea pensiilor. Potrivit surselor Romania TV exista trei variante pentru cresterea pensiilor: 1. majorarea cu 20% de la 1 septembrie 2. amanarea majorarii pentru anul urmator 3. amanarea majorarii cu 20% de anul urmator.…

- Romania va avea recesiune in acest an, dar economia nu se va prabusi, pentru ca sunt in continuare servicii de baza si companii care functioneaza, spune Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. El adauga ca Romania este pregatita sa plateasca timp de mai multe luni somajul tehnic pentru angajatii…

- Sistemul bancar trebuie sa fie alaturi de statul roman in stavilirea iesirilor de bani, sustine Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, precizand ca ar fi bine sa se ajunga la un aranjament tip Viena, cum a fost dupa criza din 2008, conform Agerpres.Citește și: IZBUCNIREA unui fost…

- Anul 2020 este un moment cheie, a declarat joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, cu referire la majorarea punctului de pensie prevazuta pentru acest an, el precizand, in context, ca ii doreste ministrului Finantelor, Florin Citu, sa poata sa adopte masura corecta. "Anul…

- Creșterea veniturilor bugetare este absolut necesara, susține Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, intr-o conferința organizata de publicația Piața Financiara. El a criticat inițiativele de reduceri de taxe și impozite venite in urma unor presiuni din mediul privat.