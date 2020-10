Finanțarea din fonduri UE, condiționată de statul de drept! Pentru negocierile privind viitorul cadru de finanțare al UE sunt programate doua reuniuni intre Parlament și Consiliu. Simultan insa, Parlamentul, Consiliul și Comisia vor continua discuțiile despre reglementari legate de condiționalitatea privind statul de drept, care ar putea conduce la suspendarea sau reducerea finanțarii UE pentru statele membre, in cazul in care acestea nu respecta drepturile fundamentale. Cererea principala a Parlamentului este crearea unui mecanism eficient care sa poata fi pus in practica. In ceea ce privește Bugetul UE pentru anul 2021, deputații din Parlamentul European… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

