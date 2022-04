Finanțare pentru proiecte educative la Timișoara, prin fondul „Științescu” Fundația Comunitara Timișoara a lansat programul programului de finantare Fondul Științescu Timisoara, dedicat proiectelor educative din domeniile STEAM (știința, tehnologie, inginerie, arta, matematica) care iși propun sa cultive pasiunea elevilor cu varste cuprinse intre 6 și 19 ani din județele Timiș și Arad pentru aceste domenii. Aflat la ediția a V-a, programul ofera finanțari in […] Articolul Finanțare pentru proiecte educative la Timișoara, prin fondul „Științescu” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

